「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）河本結（２８）＝ＲＩＣＯＨ＝が３バーディー、３ボギーのイーブンパー、首位と４打差の９位でホールアウトした。風が強まり、グリーンが固く締まってきた最終９番は手前から２０ヤードの奥にカップが切られ、番手に悩んだ末、短いクラブ（ピッチング）を選んだが、スピンが効いてグリーンの一番手前に２オン。さすがのパッティング巧