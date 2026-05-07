ドランクドラゴン塚地武雅（54）は7日、自身のXを更新。スーパー戦隊シリーズ「電子戦隊デンジマン」「バトルフィーバーJ」などで活躍した俳優大葉健二さんが6日に71歳で死去したことを受け、追悼の思いを記した。「小さい頃から大好きでした。大葉さんに憧れて特撮にハマり、JACに入りたいと思い、バトルフィーバーJ電子戦隊デンジマン宇宙刑事ギャバンを夢中で見、里見八犬伝伊賀野カバ丸コータローまかりとおる!大葉