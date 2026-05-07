歌手の郷ひろみ（７０）が７日に自身のインスタグラムを更新。コンサートに携わる音楽プロデューサーとの２ショットを公開した。郷は「今年のコンサートのアレンジに参加してもらっているＧＲＰさんと」とつづり、２ショットを公開。リラックスしたポーズで肩を並べて笑顔を見せる、現場の熱量が伝わってくるような一枚となっている。そして、「馴染みのある曲たちも、いつもとはまた違った新鮮な世界観に仕上がってきていて