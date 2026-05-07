◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月７日、美浦トレセンチャーチルダウンズＣ９着から挑むリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）は、佐々木大輔騎手を背に、Ｗコースで３頭併せを実施。隊列の最後方で脚をためると、直線では馬なりのまま最内を伸びてマッドゲイル（３歳１勝クラス）、ルージュリリック（３歳１勝クラス）に併入を果たし