◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽国学院大６―３亜大（７日・神宮）国学院大は亜大を下し、勝ち点を４に伸ばした。優勝は国学院大と、史上初の７連覇を目指す青学大に絞られた。１９日からの最終週では、両校が激突。「勝ち点を挙げた方がＶ」の最終決戦を迎えることになった。亜大の投手陣に対して、１４安打６得点と打ち勝っての勝ち点４。試合後の鳥山泰孝監督は最終週に思いを馳せ、言った。「とにかく勝ち点４