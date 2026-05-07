家族のことは何でも知っているつもりでも、実は「意外な真実」が隠れていることもあります。大人になって親の思いにようやく気付き、改めて感謝の気持ちを抱く人もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 晩酌が日課の父 私の父は大のお酒好きで、仕事から帰ってくるとすぐに缶ビールを開けるのを毎晩の楽しみにしていました。ほんのり赤くなった顔で、上機嫌によく私の話を聞いてくれ