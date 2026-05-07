俳優の渡洋史が７日、自身のＸを更新し、６日に死去した大葉健二（おおば・けんじ、本名・郄橋健二＝たかはし・けんじ）さんを追悼した。特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した大葉さんは、５月６日午後２時２３分に死去したことが、業務提携先の「ジャパンアクションエンタープライズ」（ＪＡＥ）の公式サイトなどで発表された。７２歳だった。葬儀は近親者のみで執り行う。