ホラー作家の平山夢明さんが７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。恋愛について持論を展開する一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ある女性の「マッチングアプリで知り合った彼氏が発熱でデートをキャンセルした際、『来なくて良かった。ストレスを感じなくて安心した』と思ってしまい、それ以降、彼との交際も面倒に。付