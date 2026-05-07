鳥栖MF伊澤璃来が初ゴールシーズン移行に伴って開催されているJリーグの百年構想リーグでは、昇格・降格がないことから、各クラブ多くの若手選手にチャンスを与えている。そうしたなかで5月6日に行われたJ2・J3百年構想リーグのサガン鳥栖対ガイナーレ鳥取の一戦では、まだ16歳のMF伊澤璃来が初めての先発起用されると、前半のアディショナルタイムにはゴールまで決める活躍を見せた。2点をリードして迎えた前半アディショナル