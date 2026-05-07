警察は5月7日、大麻を使用した疑いで高知市の30代の男を逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、高知市役知町の無職・石川智久容疑者（37歳）です。警察によりますと、石川容疑者は4月18日に覚せい剤を使用した疑いで逮捕され尿検査をしたところ、大麻成分が検出されたということです。石川容疑者は調べに対し黙秘していて、警察は入手経路などを詳しく調べることにしています。