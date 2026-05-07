確定した刑事裁判をやり直す「再審」についてです。袴田巌氏の再審での無罪判決を受け法改正の議論が進められていますが、検察による「抗告」、つまり、不服申し立てを認めるかどうかで会議で怒号が飛び交うほど紛糾しています。そして、その議論はきょう７日、ヤマ場を迎えています。5月7日、午後2時から行われた自民党の会議。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案を巡り法務省側から改めて修正案が示されました。（自民党 司法制