お笑い芸人の狩野英孝（44）が7日、都内で行われた映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』（15日からPrime Video独占配信）スペシャル試写会イベントに登壇した。【動画】狩野英孝、あまりのギャップに思わずツッコミ！本作は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』の実写映画化。2006年の映画版第1作も手掛けたクリストフ・ガンズ監督が、前作から20年ぶりに手掛ける。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジ