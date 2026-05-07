AmBitiousの永岡蓮王が7日、大阪・梅田の劇場で行われた高橋恭平（なにわ男子）主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇。先輩との共演に喜びと緊張を語った。【全身ショット】顔がちいさすぎる！デニムでおしゃれに決める永岡蓮王同作で山口くんの同級生・野中秋を演じる永岡は「僕にとって映画自体が初めてだったんで、めちゃくちゃ緊張しましたし、先輩の恭平くんと同級生役って