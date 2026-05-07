元K-1ファイターで、現在はRIZINで活躍する格闘界きっての“モテてしゃーない”男・皇治が13年間にわたって真剣交際した美人元カノがサプライズ登場。当時の熱愛ぶりをうかがわせる2ショットアルバム写真の数々を見た榊原CEOが「やるんだよね若い頃って」と理解を示した一方、皇治の見た目に「全然顔ちゃうやん」と整形疑惑を向ける一幕があった。【映像】「全然顔が違う」皇治、“美人元カノ”との秘蔵写真RIZINの榊原信行CEO