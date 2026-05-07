news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅街に突如“ニホンカモシカ”特別天然記念物に騒然」についてお伝えします。◇7日午後0時半ごろ、草むらに突然張られた規制線。その中にいたのは、国の特別天然記念物に指定されている“ニホンカモシカ”です。側溝にすわり、じっとして落ち着いている様子が見られました。発見されたのは、愛知県名古屋市の住宅街にある公園。警察と名古屋市によりますと、きょう午前0時す