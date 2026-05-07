お笑いコンビ霜降り明星の粗品（33）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、重大発表を行った。動画の中で「テレビで『ツッコミマン』をやることになりました」と報告。自身が開催してきた最も面白いツッコミを決める大会「ツッコミマン」を、フジテレビ系で5月23日午後9時から11時10分で放送するという。「時間帯エグい！放送枠エグい！土曜プレミアムと呼ばれるフジテレビの伝統的な枠で『ツッコミマン』をやれる」とテンショ