最大１２連休となった今年のゴールデンウィーク。家族で車で遠出をしたという人も多いのではないでしょうか。そうした皆さんにいま一度注意していただきたいのが車のメンテナンス、特にタイヤです。 【写真を見る】この時期はタイヤの「脱落」に注意再現映像からわかる極めて危険な脱落事故タイヤ交換後は改めて増し締めを（山形） こちらは３年前のゴールデンウィーク期間中、山形県上山市内で撮影