かつて地域に親しまれていた、山形県白鷹町のだんご店「東もち屋」。一度は閉店しましたが、先月、「ひがしだんごや」として１４年ぶりに復活したんです。 【写真を見る】【動画】「あの味をもう一度」最愛の母との突然の別れ...地域に愛された団子屋が苦境を乗り越え14年ぶりに復活店主の思いと深い地域愛に迫る（山形） 復活の背景には、苦境を乗り越えた店主の思いと、深い地域愛がありました。