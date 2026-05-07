6日呉市の火事で見つかった遺体の身元がわかりました。6日、呉市仁方本町の住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、亡くなったのは、この家に住む田家浩司さん（56）と判明しました。この家には、男性のきょうだい2人が住んでいましたが、もう1人にケガはありませんでした。警察などが火事の原因を調べています。【2026年5月7日 放送】