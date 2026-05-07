人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）家族との会話を大切に。親きょうだいとの関係改善に役立つはず。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）迷いが生じやすい1日。大事な決定は延期するのが◎。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）反抗的な気分になりがち