今季からオイシックスに所属するウォーカー（C）産経新聞社各球団一つの山場とされたGWの連戦を終えた。貯金を作れたチーム、作れなかったチームある中、今後は5月下旬に始まる交流戦を見据える。また開幕から約1か月半が経過、各球団戦力分析が進む中、足りない戦力補強に励むのも今後の戦いには重要なポイントになる。【動画】まさに脅威の破壊力…元巨人のウォーカーが放ったホームランシーンそこでファンの間で熱視線を