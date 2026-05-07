「大阪いらっしゃいキャンペーン」の補助金をだまし取ったとして男2人を逮捕です。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、堺市のホテル経営会社「コンセルジュ」の代表・西尾佳三容疑者（70）ら男2人です。 警察によりますと、西尾容疑者らは2021年11月から12月にかけて、大阪府・市が実施した新型コロナ禍の観光支援事業、「大阪いらっしゃいキャンペーン」事務局に約50人分を水増しした架空の宿泊実績を申告し、補助