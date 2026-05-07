元阪急（現オリックス）内野手で、オリックスや楽天のコーチを歴任した米村理氏（67）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。プロ入り当時のイチロー氏（52）にびっくりした練習を明かした。1988年に現役引退。1991年にオリックスの2軍打撃コーチに就任する。翌92年にのちに米国野球殿堂入りする天才打者が入団した。「抜けて足が速かったし、バットコントロールもよかった。勝手に育っていきました