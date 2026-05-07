整体師・楽しんご（47）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能界で「生理的に大嫌い」な場所をぶっちゃけた。楽しんごは「生理的に大嫌いな場所」と切り出すと「偉くもない大御所芸能人や訳わかんない歌手のpartyに良く仕事で呼ばれるんだけどめちゃくちゃつまんないし！行くだけ損」とぶっちゃけ。「僕イライラしてると顔に出るからw楽しんごじゃなくてもっとなんでも言うこと聞く芸人さん呼んだら？ってい