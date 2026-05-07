俳優の岡田将生（36）が6日、Instagramを更新。近況を報告し、おなじみとなっている「〇〇が好きだ」シリーズの最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】岡田将生と高畑充希との密着夫婦ショットや最新ショット2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表、2026年1月28日には第1子誕生も報告していた岡田。Instagramでは、高畑と密着しているパリでの夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写