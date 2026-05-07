「全日本国民的美少女コンテスト」のファイナリストを中心に結成された女性アイドルグループ「X21」の元メンバーでタレントの、こもりやさくら（旧芸名：籠谷さくら、26）が7日、インスタグラムを更新。妊娠を発表した。こもりやは「この度、新しい命を授かりました」と報告し、夫とのマタニティフォトを公開。「日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています。出産は、この夏を予定しています