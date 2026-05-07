2014年のテレビアニメ放送以来、10年以上にわたって愛されてきた『魔法科高校の劣等生』シリーズ。その原作小説でも人気の高いエピソード「四葉継承編」が、劇場版 「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」として2026年5月8日(金)に公開される。本作では、司波達也と司波深雪が、四葉家の元旦の集い〈慶春会〉へと招かれるところから物語が動き出す。魔法界において特別な立場を持つ"四葉家"に焦点が当たり、これまで断片的に語られてき