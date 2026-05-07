【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の伊藤百花が6日、自身のInstagramを更新。伊藤と同期である19期生の奥本カイリ、川村結衣、白鳥沙怜、花田藍衣と5人で訪れた東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、注目を集めている。【写真】「最強」“顔面重要文化財”22歳AKBセンターらアトラクション前に集結◆伊藤百花ら、19期生ディズニーでの集合写真を公開伊藤は投稿にて「＃クッキーアンコーデ 19期みんなで初めて行けて嬉しかった