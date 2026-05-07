【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの渡辺満里奈が5月6日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳元おニャン子「理想の夫婦」結婚21年迎えた芸人夫との乾杯ショット◆渡辺満里奈、夫・名倉潤と乾杯する結婚記念日ショット公開渡辺は「5／5は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」とつづり、夫婦で食事を楽しむ様子や食事の写