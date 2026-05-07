【ファインモールド「まぐヤラマヒ」】 5月7日 グッズ化発表 ファインモールドは、「まぐヤラマヒ」のグッズ化を発表した。 「まぐヤラマヒ」は戦争中、日本陸軍が配布していた公式な冊子に描かれた「ヒマラヤぐま」のイラストが元となっており、味のある表情にポーズで描かれている。 公式Xではレーザー彫刻機でプリントされているショート動画が