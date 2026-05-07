【「melffy」第1弾「初音ミク」】 10月 展開開始予定 フリューは、プライズ向けフィギュアブランド「melffy」の展開を開始する。第1弾として「初音ミク」フィギュアの展開を10月に開始する予定。 「melffy」はフロッキー加工がポイントの座り姿のフィギュアとしている。10月に展開を開始する「初音ミク」フィギュアは「コットンキャンディ」がテーマで、色鮮やかな綿あめを