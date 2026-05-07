東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。7日は各地で夏日となり、久留米市では28.7℃と県内でことし最も高い気温を観測しました。8日はいったん暑さが和らぎそうです。【8日の天気】8日の午前中は雲が広がり、雨がぱらつく所がありそうです。午後になると天気が回復し、晴れ間が戻りそうです。【8日の気温】午前中、雲が広がり日差しがない分、8日は気温の上がりが鈍くなりそう