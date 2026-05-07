ブラジルの芸能サイト「テレ・ヴィーヴァ」が６日、ジーコのドキュメンタリー映画「キンチーノのサムライ」（キンチーノとは、ジーコが生まれ育ったリオの地区の名前）が、４月３０日の封切りから１週間で３万６０００人の視聴者を集めたと伝えた。北東部テレジーナでは、フラメンゴ時代の彼のユニホームを着た約２００人のファンが映画館を借り切り、スクリーンに映し出される数々のゴールに総立ちとなって大きな歓声を上げた