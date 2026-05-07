「SONGS ゴダイゴ」スタジオトークの模様 「SONGS ゴダイゴ」が、NHK総合で5月14日午後10時から放送される。盟友Charが明かす秘蔵エピソード、亀田誠治が音楽の秘密を解剖。また、ゴダイゴをリスペクトするJUJUも登場し、SPコラボも実施。【写真】「SONGS ゴダイゴ」場面カット今年デビュー50周年を迎えたゴダイゴが19年ぶりに「SONGS」に登場。1976年に「僕のサラダガール」でデビュー以来、幾度かの活動休止を挟