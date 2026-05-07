お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。５月病について語った。５月病になったことがないという藤本は「もうさ、これはマインドの違いだもん。５月だと思うから『出た！５月病だよ』って思うんだよ。言葉に引っ張られてるんだと思う」と話し「だるい時は何月であれダルいんですよ。じゃあ１年３６５日会って５月だけだるいですかって話