レクサスでは初めて3列シートを採用。新型の電気自動車を世界初公開です。7日、トヨタがお披露目した新型電気自動車「TZ」は、レクサスブランドでは初めてとなる3列シートを採用したSUVモデルです。「Driving Lounge」をコンセプトに、車内には開放感のある可動式パノラマルーフや、最新のオーディオシステムとイルミネーションも備えていて、居住性と快適性を追求し、ドライブする楽しさを提供