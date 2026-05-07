なにわ男子の高橋恭平が７日、大阪市内で主演する映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日公開）の舞台あいさつ付最速試写会に、共演の郄橋ひかる、岩瀬洋志、関西ジュニア「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の永岡蓮王とともに出席した。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。地元・大阪に凱旋