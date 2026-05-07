熊本地震で被災し、建設された熊本県八代市の新庁舎をめぐり、大手ゼネコン側に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったなどとして八代市議の男らが警視庁などの合同捜査本部に逮捕されました。熊本県八代市 市議会議員成松由紀夫 容疑者「当選させて頂きましたことを心より御礼を申し上げます。ありがとうございます」熊本県八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）。きょう、あっせん収賄の疑いで逮捕されまし