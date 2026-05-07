なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田の劇場で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇。先輩との共演を喜ぶAmBitiousの永岡蓮王の姿にしみじみとした様子を見せた。【写真】黒髪も似合う！さわやかスマイルの高橋恭平原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋