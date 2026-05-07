アニメ監督の佐藤竜雄さんが4月24日、肝不全により61歳で亡くなったことが7日、明らかになった。アニメーションの企画・制作を行う「株式会社NAGOMI」の公式Xが声明を通じ、伝えた。公式Xは「訃報弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした」と発表。「佐藤監督に