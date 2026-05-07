想いが真っ直ぐな人は、その人らしく育ててあげたいと思う人も多いでしょう。漫画家・イラストレーターのまお いつかさんの作品『好きな女シリーズ』では、新人の女の子が少しずつ成長していく過程が描かれています。同シリーズはX（旧Twitter）に投稿されると、合計約9.6万いいねを集めています。【漫画】『好きな女シリーズ』全編を読むとあるコスメ量販店に、1人のアルバイトが面接にやってきます。かほりと名乗る少女は、明る