14年ぶりに復活？2026年2月6日に三菱自動車工業（以下、三菱）のフィリピン法人は、日産からOEM（相手先ブランドによる生産）供給を受ける新型商用車「ヴァーサ バン」を現地で発売しました。2012年以来、14年ぶりの復活となるキャブオーバー型の商用バンで、フィリピンで長年親しまれてきたモデルの復活に、ユーザーから反響が寄せられています。【画像】これが三菱「新型“スライドドア”バン」です！ 画像で見る（60枚）