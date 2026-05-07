私（ソウマサヨ、60代）は夫（シゲハル、70代）との2人暮らし。近所に住む娘（アカネ、30代前半）夫婦はフルタイム勤務の共働きで、毎日忙しそうです。そんな娘夫婦をサポートするため、私は孫（コウタ、年長）の保育園や習い事の送迎を担っています。でも最近の私は孫の世話で疲れを感じることが増えてきました。「娘夫婦に感謝されたいわけじゃない」とは思いつつも、当たり前のように私を頼ってくる現状に違和感を抱きはじめて