7日(木)もよく晴れて、所々で夏日になりました。最高気温は、新潟市秋葉区で26℃、阿賀町津川で25.8℃など、広い範囲で25℃を超えて夏日になりました。 さて、今日とは一転して8日(金)は各地で傘が必要になりそうです。 ◆8日(金)午前9時の予想天気図 本州付近は低気圧を含む気圧の谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、県内では次第に雨となりそうです。また、次第に発達する低気圧の影響で全県