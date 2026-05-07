7日(木)も汗ばむ陽気となった県内ですが、あの動物が本格的な夏を前に衣替えです。 長岡市の『山古志アルパカ牧場』。アルパカといえば、モフモフの毛が特徴ですが･･･。全身を一気に毛刈りです！山古志アルパカ牧場では毎年この時期に、暑さ対策として毛刈りを実施しています。 ■長岡市内から 「さっぱりして気持ちよさそう。夏は暑いから、涼しく過ごしてほしい。」 ■山古志アルパカ村 志田麻里奈さん 「今