福山市の男性が警察官などをかたる男らに約４２５０万円相当の暗号資産をだまし取られました。 ４月、福山市の５０代男性に金融機関や警察官を名乗る男らから電話がありました。 男性は「事件の犯人リストに載っていて、資産が違法なものではないか確認する必要がある」と言われたということです。 男性は男らからの指示でＳＮＳアプリを使って口座を新たに開設し、約４２５０万円相当の暗号資産を購入して指定されたアドレ