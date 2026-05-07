中東情勢の悪化に伴い、原油の生産量が日本一の新潟県に注目が集まっています。産地の現状と国内生産の課題を取材しました。 石油の里として知られる新潟市秋葉区。 かつて日本一の産油量を誇った『新津油田』があり、1996年まで原油の採掘が続いていました。 ■秋葉区の住民 「昔から石油を掘っていた。湧き上がっている、自然に。」 ■秋葉区の住民 「そのわきに小川が流れていて。小さいときから見ているので