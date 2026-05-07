県内の推計人口が今年２月までの１年間で２万人あまり減少しました。 県は住民基本台帳の移動状況に国勢調査の結果を反映した「人口移動統計調査」に基づく推計人口を公表しています。 それによりますと今年２月までの１年間の県の推計人口は約２６８万６千人で、前の同じ時期に比べ２万１７００人あまり減少しました。 県の人口が最も多かった２８年前と比べると人口は約７％減少しています。 また２月の時点で府中市や竹