4月、広島駅南口の商業施設に開館した広島市立中央図書館の入館者数が、移転前と比べ10倍となったことが分かりました。広島市立中央図書館は、4月1日、広島駅南口にある「エールエールHIROSHIMA」の8階から10階に開館しました。広島市によると、4月の入館者数は約25万6000人で、移転前の去年の4月と比べ10倍でした。最も入館者が多かったのは、開館後最初の日曜日で約1万3000人。最も少ない日でも約6000人でした。入館