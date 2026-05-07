＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞昨年、プレーオフのすえ申ジエ（韓国）に敗れ2位に終わった藤田さいきが、“リベンジ”への第一歩を踏み出した。初日を終え、首位と2打差の2アンダー・2位タイ。開幕前日に「頑張らないと」と話していた難関・西コースでの好発進に「えらい、私！」と上機嫌だ。【連続写真】藤田が絶賛！天才が描く芸術作品